На Волині зафіксували випадок захворювання на ботулізм
У Волинській області підтверджено захворювання на ботулізм у пацієнта, якого госпіталізували до лікарні
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
В с. Ветли Камінь-Каширського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм у 1 особи, яку госпіталізовано до лікарні (стан здоров'я середнього ступеня тяжкості)", - йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, в Україні на ботулізм людина найчастіше заражається влітку - при вживанні в'яленої або копченої риби, а взимку - через вживання консервації, в основному - лісових грибів домашнього приготування.
Раніше повідомлялось, що у травні на Чернігівщині зафіксували спалах ботулізму.
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