На Волині зафіксували випадок захворювання на ботулізм

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

В с. Ветли Камінь-Каширського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм у 1 особи, яку госпіталізовано до лікарні (стан здоров'я середнього ступеня тяжкості)", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Україні на ботулізм людина найчастіше заражається влітку - при вживанні в'яленої або копченої риби, а взимку - через вживання консервації, в основному - лісових грибів домашнього приготування.

Раніше повідомлялось, що у травні на Чернігівщині зафіксували спалах ботулізму.