На Херсонщині негода завалила деревами 4 км доріг
У ніч з 26 на 27 серпня в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району повалило дерева. В результаті завалило дорогу протяжністю чотири кілометри
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Херсонській області, передає RegioNews.
У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини рятувальники прибрали більше 20 повалених дерев. Працювали 2 одиниці техніки і 5 рятувальників.
Патрульні поліцейські регулювали рух транспорту під час проведення робіт. .
Наразі всі дерева прибрані, а дорогу розчищено.
Як повідомлялося, Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці.
Також учора Одесу накрила залпова злива, вулиці міста перетворилися на річки.
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