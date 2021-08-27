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27 серпня 2021, 13:19 1

На Херсонщині негода завалила деревами 4 км доріг

27 серпня 2021, 13:19 1
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Фото ДСНС
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У ніч з 26 на 27 серпня в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району повалило дерева. В результаті завалило дорогу протяжністю чотири кілометри

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Херсонській області, передає RegioNews.

У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини рятувальники прибрали більше 20 повалених дерев. Працювали 2 одиниці техніки і 5 рятувальників.

Патрульні поліцейські регулювали рух транспорту під час проведення робіт. .

Наразі всі дерева прибрані, а дорогу розчищено.

Як повідомлялося, Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці.

Також учора Одесу накрила залпова злива, вулиці міста перетворилися на річки.

негода Стихія ДСНС Херсонська область рятувальники

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