В ГСЧС предупредили о возможности паводков на реках: Днестр, Прут и Серет

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В понедельник, 30 августа, из-за обильных осадков в западных областях Украины ожидается существенное повышение уровней воды в бассейнах рек Днестра, Прута и Серета

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передает RegioNews.

30 августа в результате осадков ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8:00 28 августа: на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) реках бассейнов Прута и Серета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковской обл.) на 0,3-1,3 м, без негативных последствий, - сообщают на сайте.

В информации отмечается, что в местах прохождения больших ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, возможно достижение с суточной интенсивностью 1-5 см отметки выхода воды на пойму и частичного затопления пастбищ (уровень опасности желтый) ожидается на Припяти в створе поста Речица (Волынская обл.).

Как сообщалось, в Украине из-за непогоды без света остались 126 населенных пунктов.