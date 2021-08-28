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28 серпня 2021, 12:06 294

На Тернопільщині викрили посадовця ДСНС у вимаганні "винагороди" за посаду інспектора

28 серпня 2021, 12:06 294
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Фото: Нацполіція
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На Тернопільщині поліція викрила посадовця райвідділу ДСНС в одержанні 2400 доларів неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв працевлаштувати громадянина на посаду інспектора

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Головний інспектор одного з районних відділів ДСНС вимагав у громадянина 2400 доларів за його призначення на посаду. Посадовця затримано", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Перевіряється причетність керівника районного відділу до вчинення даного правопорушення.

Раніше повідомлялось, що суд відправив під варту двох поліцейських, які за гроші "відмазували" підозрюваного у шахрайстві.

ДСНС робота посада призначення Тернопільська область

 
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