Київ накрила злива: затоплені торгові центри, повалені дерева
Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу
Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу.
Потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM й "БудМайдан" (Петропавлівська вулиця).
Також від негоди постраждав й центр міста.
На Подолі, на вулицях Нижній та Верхній Вал злива повалила дерева
на підтопленій площі Перемоги чоловік переходив підтоплену дорогу з жінкою на плечахПідтопило і нещодавно відремонтований проспект Степана Бандери поблизу станції метро "Почайна"
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