Київ накрила злива: затоплені торгові центри, повалені дерева

Типова Україна

Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу

Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу.

Потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM й "БудМайдан" (Петропавлівська вулиця).

Також від негоди постраждав й центр міста.

На Подолі, на вулицях Нижній та Верхній Вал злива повалила дерева

на підтопленій площі Перемоги чоловік переходив підтоплену дорогу з жінкою на плечах

Підтопило і нещодавно відремонтований проспект Степана Бандери поблизу станції метро "Почайна"