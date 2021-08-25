На Рівненщині викрили масштабне розкрадання надр: збитки становлять понад 70 мільйонів

Фото: СБУ

На території Рівненської області СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала на Чернігівщині канал збуту нелегальних вибухівок і зброї.