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25 серпня 2021, 15:32 1034

На Рівненщині викрили масштабне розкрадання надр: збитки становлять понад 70 мільйонів

25 серпня 2021, 15:32 1034
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Фото: СБУ
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На території Рівненської області СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала на Чернігівщині канал збуту нелегальних вибухівок і зброї.

СБУ розслідування затримання Рівне природа

 
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