СБУ викрила "схему" в Укрзалізниці: закупили неякісні запчастини в ОРДЛО

Фото: СБУ

СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації й могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 млрд грн.

При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Встановлено, що серед організаторів оборудки - громадянин РФ. Він спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Нагадаємо, ексглава "Укрзалізниці" вимагає визнати незаконним своє звільнення і хоче 17 мільйонів моральної шкоди.

Раніше парламентська ТСК зробила висновок, що стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання.