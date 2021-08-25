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25 серпня 2021, 11:49 168

На Черкащині викрили чиновників на розкраданні держкоштів, виділених на реконструкцію лікарні

25 серпня 2021, 11:49 168
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Фото: СБУ
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СБУ викрила чиновників одного з департаментів Черкаської облдержадміністрації на привласненні бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об’єктів медичної галузі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для реалізації схеми чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії. Вони уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.

Проте відповідні ремонтні роботи були проведенні не в повному обсязі, а частину грошей інфраструктурного проєкту зловмисники вивели у тінь. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили та затримали в Одеській області чиновника, який вимагав від учасників операції Об'єднаних сил 50% "відкату" за премії.

СБУ Черкаси бюджет ремонт лікарня

 
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