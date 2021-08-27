СБУ викрила схему постачання прикордонникам неякісних продуктів харчування

Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила масштабну оборудку на закупівлі продуктів харчування для підрозділів Держприкордонслужби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Протиправну діяльність організував керівник комерційної структури з Полтавської області. Він створив на території регіону декілька підконтрольних фіктивних фірм. Через них він постачав військовим неякісну продукцію, а одержані з бюджету гроші виводив у тінь.

За висновками експертів, частина товарів не відповідала санітарним вимогам, і вже підтверджено збитки лише на одній із закупівель на 800 тис. грн. Наразі продукція вилучена з військових частин.

Організатору оборудки повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала на Чернігівщині канал збуту нелегальних вибухівок і зброї.