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27 серпня 2021, 15:03 502

Екскерівнику Запорізького аеропорту повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами

27 серпня 2021, 15:03 502
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківська окружна прокуратура Запоріжжя повідомила про підозру трьом членам організованого злочинного угрупування, серед яких – колишній керівник КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Їх підозрюють зловживанні службовим становищем та заволодінні бюджетними коштами

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, директор товариства, що займалось постачанням обладнання та його технічним налаштуванням, вступив у змову з керівником комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" та його підлеглим.

Упродовж 2017 – 2019 років підозрювані особи внесли неправдиві відомості до акту прийому-передачі, яким посвідчили факт поставки та технічного налаштування товариством-постачальником на території аеропорту антенної системи курсового радіомаяка з кількістю 21 антени, замість фактично встановлених 13 антен. За цих обставин комунальним підприємством на розрахункові рахунки суб’єкта господарювання перераховані зайві бюджетні кошти у суму майже 500 тис. грн, чим спричинено відповідну шкоду, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Запорізькій області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Як повідомлялося, ДБР передало до суду шість справ про розкрадання на будівництві житла для військовослужбовців.

Також на Рівненщині викрили масштабне розкрадання надр: збитки становлять понад 70 мільйонів.

прокуратура підозра Запорізький аеропорт розкрадання бюджетні кошти

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