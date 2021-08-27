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27 августа 2021, 18:17 333

На Буковине разоблачена схема присвоения 1,3 млн государственных средств по ликвидации последствий наводнения

27 августа 2021, 18:17 333
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Фото СБУ
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СБУ разоблачила схему хищения государственных средств, предназначенных для ликвидации последствий наводнения на Буковине

Об этом сообщает пресслужба СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения, от которого в июне 2020 года пострадала Черновицкая область. По имеющейся информации, подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн.

По предварительной информации, к сделке причастны подрядчик, выполнявший работы, а также Чиновник, осуществлявший технический надзор.

Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составляла более 5,5 млн грн.

Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить государственные средства в сумме 1,3 млн грн, - сообщает пресс-секретарь СБУ в Черновицкой области Леся Федоренко.

Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие.

Как сообщалось, СБУ разоблачила "схему" в Укрзализныце: закупили некачественные запчасти в ОРДЛО.

Также СБУ разоблачила схему поставки пограничникам некачественных продуктов питания.

СБУ следствие Наводнение бюджетные деньги подрядчик

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