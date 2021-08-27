Замість дозволеного Відня опинився в Монако: Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Рудьковського

Офіс генерального прокурора ініціює питання зміни запобіжного заходу ексміністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському, підозрюваному в організації викрадення та катуванні глави компанії "Нафтогазвидобування", у зв'язку з порушенням підозрюваним умов виїзду за кордон

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутату, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газодобувної компанії, - повідомили в Офісі генпрокурора.

При цьому в Офісі генпрокурора пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно в м. Відень (Австрія) з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.

Порушення було встановлено за результатами перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що його помітили на території Князівства Монако, - додали у відомстві.

Раніше Офіс генпрокурора перевіряв інформацію про перебування Рудьковського в Монако та допускав можливість ініціювання зміни запобіжного заходу "в разі підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього зобов'язань".

У відомстві пояснювали, що постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 5 липня 2021 року було задоволено клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з наявністю в підозрюваного численних хронічних захворювань, що підтверджується доданою до клопотання медичною документацією.

Отже, як зазначили в Офісі генпрокурора, до Рудьковського було застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся до процесуального керівника в кримінальному провадженні з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження і лікування в м. Відень (Австрія) в період з 5 по 21 серпня 2021 року. 2 серпня такий дозвіл було надано.

Як повідомлялося, 24 червня ексміністра транспорту Рудьковського відправили під варту за підозрою у викраденні і катуванні людини.

Згодом, 7 липня, ексміністра Рудьковського відпустили з-під варти під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 3 березня Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру. Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних.