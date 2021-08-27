Вместо разрешенной Вены оказался в Монако: Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского

Офис генерального прокурора инициирует вопрос изменения меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", в связи с нарушением подозреваемым условий выезда за границу

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и пытках экс-руководителя частной газодобывающей компании, - сообщили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора пояснили, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в м. Вена (Австрия) с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что его заметили на территории Княжества Монако, - добавили в ведомстве.

Ранее Офис генпрокурора проверял информацию о пребывании Рудьковского в Монако и допускал возможность инициирования изменения меры пресечения "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств".

В ведомстве объясняли, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается приложенной к ходатайству медицинской документацией.

Итак, как отметили в офисе генпрокурора, к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю в уголовном производстве с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в г. Вена (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года. 2 августа такое разрешение было предоставлено.

Как сообщалось, 24 июня экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека.

Позже, 7 июля, экс-министра Рудьковского отпустили из-под стражи под ночной домашний арест.

Напомним, 3 марта Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение. Дело касается похищения экскеровщика "Нефтегаздобыча" и вымогательства денег от его родных.