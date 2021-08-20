Офіс генпрокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про завершення слідства у справі про державну зраду народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора

Вона нагадала, що матеріали справи тепер відкриті стороні захисту. І після ознайомлення з ними сторони захисту, обвинувальний акт буде спрямовано до суду

За словами генпрокурорки, Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу.

"Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн. За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався такий собі "правонаступник" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора", - нагадала генпрокурор.

Крім цього, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.

Йдеться про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого "Проекту "Промінь". Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення.

"Промінь" мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах. Ці дії – один із прикладів інформаційної війни проти нашої держави і елемент гібридної війни", - додала Венедіктова