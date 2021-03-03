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03 березня 2021, 18:01 5

Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру

03 березня 2021, 18:01 5
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Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних
Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних
Фото з відкритих джерел
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В аеропорту “Бориспіль” колишньому міністру транспорту та зв’язку України Миколі Рудьковському сьогодні особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає RegioNews з посиланням на УНН.

В аеропорту "Бориспіль” колишньому міністру транспорту та зв’язку України Миколі Рудьковському сьогодні особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.

В аеропорту "Бориспіль" прокурором Офісу Генпрокурора колишньому міністру транспорту та зв’язку України було вручено повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке направлене до Печерського районного суду, — повідомили в ОГПУ.

Очевидно, мова йде про колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського.

Як повідомлялося 25 лютого, розкрито резонансне викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" 9-річної давності. П’ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини та катування упродовж понад 3 років.

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