Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру

Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних

Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних

Фото з відкритих джерел

В аеропорту “Бориспіль” колишньому міністру транспорту та зв’язку України Миколі Рудьковському сьогодні особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ “Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає RegioNews з посиланням на УНН.

В аеропорту "Бориспіль” колишньому міністру транспорту та зв’язку України Миколі Рудьковському сьогодні особисто вручили повідомленні про підозру у справі щодо викрадення та катування екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування” Олега Семінського, а також у вимаганні грошей від його рідних.

В аеропорту "Бориспіль" прокурором Офісу Генпрокурора колишньому міністру транспорту та зв’язку України було вручено повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке направлене до Печерського районного суду, — повідомили в ОГПУ.

Очевидно, мова йде про колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського.

Як повідомлялося 25 лютого, розкрито резонансне викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" 9-річної давності. П’ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини та катування упродовж понад 3 років.