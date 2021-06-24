Ексміністра транспорту Рудьковського відправили під варту за підозрою у викраденні і катуванні людини

Це повідомляє Київський апеляційний суд, передає RegioNews.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року, якою застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби до 22 липня 2021 року включно. За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено, — йдеться в повідомленні.