Ексміністра транспорту Рудьковського відправили під варту за підозрою у викраденні і катуванні людини
Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського, якого підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії “Нафтогазвидобування”
Це повідомляє Київський апеляційний суд, передає RegioNews.
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року, якою застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби до 22 липня 2021 року включно. За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено, — йдеться в повідомленні.
Відомо, що 24 травня ексміністр Рудьковський був відправлений під нічний домашній арешт - на два місяці у справі про викрадення людини.
2 червня Офіс генпрокурора заявив, що хоче відправити Рудьковського в СІЗО - оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який обрав колишньому міністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Нагадаємо, 3 березня Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру. Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" і вимагання грошей від його рідних.