Суд арештував квартиру нардепки

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Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, арешт накладено за позовом заступника керівника Головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова.

"На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата. І якщо що - це не першоквітневий жарт, а новий "привіт" від нашої нової "реформованої" поліції. Все через те, що маю сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова - який публічно на своїй сторінці у ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от - після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні прі чьом"! То, виявляється, не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад", - розповіла депутатка.

За словами Устінової Шевцов "образився", оскільки вона написала скаргу задля перевірки його на можливе незаконне збагачення.

"Замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати! Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення, я навіть не знала", - додає Устінова.