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07 липня 2021, 17:51 439

Ексміністра Рудьковського відпустили з-під варти під нічний домашній арешт

07 липня 2021, 17:51 439
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Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському з тримання під вартою на нічний домашній арешт

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Печерський райсуд змінив Рудьковському запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт, - сказали у відомстві.

Відповідним рішенням суд задовольнив клопотання захисту ексміністра.

Як повідомлялося, 24 червня ексміністра транспорту Рудьковського відправили під варту за підозрою у викраденні і катуванні людини. Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського, якого підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування”.

Микола Рудьковський арешт домашній арешт суд Офіс генпрокурора

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