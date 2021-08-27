Міносвіти запровадило електронні свідоцтва про початкову освіту

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Для свідоцтв про початкову освіту запроваджена нова процедура їх замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі

Як передає RegioNews, про це повідомляє МОН.

Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту. Відповідний наказ МОН від 2 липня 2021 № 767, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021-го за № 1069/36691, набуває чинності 1 вересня 2021 року, - ідеться в повідомленні.

Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон "Про повну загальну середню освіту”.

Нова процедура дає можливість: забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки; уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту; швидко виправити виявлену помилку у свідоцтві; забезпечити подальшу цифровізацію сфери освіти і зменшити витрати на виготовлення документів про освіту; врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання; зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватимуть за зразком, який затвердило Міносвіти. Документ зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) у Реєстрі документів про освіту.

Документ про початкову освіту не відтворюватиметься у пластиковій картці. Школі не потрібно буде вести облік щодо видачі свідоцтв про початкову освіту.

За бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва. Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Замовлення свідоцтв організовуватимуть школа та відповідний орган управління у сфері освіти.

За обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО відповідатиме державне підприємство "Інфоресурс”.

Як повідомлялсоя, з 10 червня в Україні почали діяти електронні лікарняні.

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