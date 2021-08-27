Минобразования ввело электронные свидетельства о начальном образовании

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Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме

Как передает RegioNews, об этом сообщает МОН.

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании. Соответствующий приказ МОН от 2 июля 2021 № 767, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13 августа 2021-го за № 1069/36691, вступает в силу 1 сентября 2021 года, - говорится в сообщении.

Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует Закон "О полном общем среднем образовании”.

Новая процедура дает возможность: обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки; избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании; быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве; обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить расходы на изготовление документов об образовании; учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые получат свидетельство в виде, пригодном для чтения; уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будут создавать по образцу, который утвердило Минобразования. Документ будет храниться в единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в реестре документов об образовании.

Документ о начальном образовании не будет воспроизводиться в пластиковой карточке. Школе не нужно будет вести учет по выдаче свидетельств о начальном образовании.

По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства. Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не нужно: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учащихся будут отражаться в свидетельстве достижений.

Если ученик имеет нарушение зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

Заказ свидетельств будут организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования.

За обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в реестр документов об образовании ЕДЕБО будет отвечать государственное предприятие "Инфоресурс”.

Как сообщалсоя, с 10 июня в Украине начали действовать электронные больничные.

Также в Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках.