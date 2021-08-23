В Україні відсьогодні електронні паспорти прирівнюються до паперових

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В Україні 23 серпня набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Як пише RegioNews, цей закон президент Володимир Зеленський підписав у квітні, тоді ж в Офісі президента повідомили, що закон набуде чинності 23 серпня.

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв що якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, вона матиме на це право.

Нагадаємо, що відповідний закон парламент ухвалив ще 30 березня.