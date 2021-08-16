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16 серпня 2021, 16:03 410

Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня

16 серпня 2021, 16:03 410
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Фото з відкритих джерел
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Інформація щодо скасування в Україні освітнього процесу з 1 вересня не є достовірною

Про це сьогодні заявили у Міністерстві освіти та науки України, передає RegioNews.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною, — заявили у МОН.

У відомстві зазначили, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна), та діти продовжуватимуть навчання, повідомили у МОН.

Раніше у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун. Якщо в Україні посилиться епідемія коронавірусу, то освітній процес все рівно не буде зупинятися.

Водночас у Міносвіти не виключають повернення до дистанційного навчання восени.

Міносвіти навчання освіта школи 1 вересня

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