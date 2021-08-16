Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня
Інформація щодо скасування в Україні освітнього процесу з 1 вересня не є достовірною
Про це сьогодні заявили у Міністерстві освіти та науки України, передає RegioNews.
Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною, — заявили у МОН.
У відомстві зазначили, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.
Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна), та діти продовжуватимуть навчання, повідомили у МОН.
Раніше у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун. Якщо в Україні посилиться епідемія коронавірусу, то освітній процес все рівно не буде зупинятися.