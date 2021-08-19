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19 серпня 2021, 20:04 5

Вуличних вбиралень у школах поменшало, та ще є майже пів тисячі – Шкарлет

19 серпня 2021, 20:04 5
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Фото з відкритих джерел
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Станом на серпень 2021 року в 467 школах України досі залишаються вуличні вбиральні, за рік їх поменшало майже на півсотні. У 2020 році шкіл із вуличними туалетами було 512

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Нова українська школа.

Міністр каже, що влада планує перерозподілити залишки коштів з минулого року, аби довести ці туалети до нормального стану.

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, цьогоріч було профінансовано десятки проэктів для шкіл, які досі не мають внутрішнього приміщення для туалетів.

Це водовідведення, підключення каналізації і води для того, щоб, коли це стане можливим, зробити туалети всередині, – сказав Бабак.

Він також зазначив, що в деяких школах туалети в приміщенні не дуже відповідають "людським санітарним нормам".

Як повідомлялося, Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня.

Раніше в Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун.

Міносвіти школи санітарні норми Сергій Шкарлет

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