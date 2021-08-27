Экс-руководителю Запорожского аэропорта сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами

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Шевченковская окружная прокуратура Запорожья сообщила о подозрении трем членам организованной преступной группировки, среди которых – бывший руководитель КП "Международный аэропорт Запорожье". Их подозревают злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами

Об этом сообщается на сайте Запорожской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, директор общества, которое занималось поставкой оборудования и его техническими настройками, вступил в сговор с руководителем коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье" и его подчиненным.

В течение 2017 – 2019 годов подозреваемые лица внесли ложные сведения в акт приема-передачи, которым удостоверили факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка с количеством 21 антенны, вместо фактически установленных 13 антенн. При этих обстоятельствах коммунальным предприятием на расчетные счета субъекта хозяйствования перечислены лишние бюджетные средства в сумму почти 500 тыс. грн, чем причинен соответствующий вред, - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Запорожской области, оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Запорожской области ДСР Нацполиции Украины.

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