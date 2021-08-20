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20 серпня 2021, 15:25 32

Комунальники столиці підозрюються у розкраданні 15 млн грн на встановленні світлофорів

20 серпня 2021, 15:25 32
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Фото пресслужби Офісу генпрокурора
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Столичні правоохоронці повідомили директору київського КП "Центр організації дорожнього руху" про підозру у службовій недбалості, яка призвела до незаконного привласнення 15 млн грн із бюджету на встановленні світлофорних об'єктів у Києві

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України, передає RegioNews.

Також директорові підрядної організації, яка виконує зазначені роботи, повідомлено про підозру у привласненні майна.

За даними слідства, протягом 2019 року між КП "Центр організації дорожнього руху" та суб’єктом господарювання укладено низку договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн грн. Проте підрядник роботи виконав не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а отримані від комунального підприємства понад 15 млн грн переказано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в рамках розслідування тривають невідкладні слідчі дії в приміщенні КП "Центр організації дорожнього руху", офісі підрядної компанії та за місцем проживання осіб, причетних до скоєння цього кримінального злочину.

Як повідомлялося сьогодні, слідчі оголосили про нові підозри після обшуків у структурах КМДА. Йдеться про мільйони збитків.

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