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25 серпня 2021, 11:21 1463

На Київщині незаконно вирубали ліс на 13 мільйонів

25 серпня 2021, 11:21 1463
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Фото: з відкритих джерел
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На Київщині судитимуть сімох осіб за незаконні рубки лісу на 13 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

Так, прокуратурою було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екскерівника, керівника, службових осіб одного з лісогосподарських державних підприємств, посадовця одного з територіальних органів Держлісагентства України, а також працівників підприємства ДЛСП "Київлісозахист" за фактами незаконної порубки лісу.

За даними слідства, лісничі вносили неправдиві відомості у документацію для отримання лісорубних квитків та забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1га. Надалі представники лісогосподарського підприємства погоджували документацію з неправдивими даними у відповідному контролюючому органы.

Шкода, завдана державі внаслідок цих злочинних дій, становить майже 13 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині покарали чоловіка, який підпалив ліс.

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