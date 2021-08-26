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26 серпня 2021, 08:31 827

ДБР передало до суду шість справ про розкрадання на будівництві житла для військовослужбовців

26 серпня 2021, 08:31 827
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Фото: з відкритих джерел
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З початку 2021 року у Державному бюро розслідувань ведуть слідство у 25 кримінальних справах щодо розкрадань при будівництві казарм і житла для військовослужбовців

Як передає RegioNews, про це повідомив виконувач обов'язки директора ДБР Олексій Сухачов в ефірі телеканалу "Дом".

Упродовж 7 місяців 2021 року Державне бюро розслідувань проводить слідство з 25 проваджень в частині, що стосується будівництва казарм і житла для військовослужбовців... 6 обвинувальних актів за 7 місяців 2021 року вже направлені до суду. Суд виніс один обвинувальний вирок", - сказав він.

Зазначається, що мова йде про розслідування в Донецькій, Одеській і Запорізькій областях. Збитки становлять від 4 до 12 млн грн.

"Це розкрадання на етапі завищення вартості робіт, при укладанні, при проведенні тендерної процедури та укладення державного контракту. Це розкрадання, коли проводяться безпосередньо будівельні ремонтні роботи, на моменті підписання актів виконаних робіт", - додав Сухачов.

Серед учасників протиправних дій у ДБР називають чиновників Міноборони, державних виконавців робіт та комерційні структури.

Наразі до суду вже передано 6 кримінальних справ, по одній з ній вже є вирок.

Нагадаємо, що на продажі комунального майна на Львівщині розікрали понад два мільйони.

суд ДБР розслідування кримінальна справа комунальні підприємства

 
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