На Запоріжжі бухгалтер привласнив 200 тисяч гривень виділених для ув'язнених

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На Запоріжжі бухгалтер державної установи користуючись службовим положенням кілька разів знімав гроші з розрахункового рахунку, який призначений для забезпечення виплат заробітної плати засудженим

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної прокуратури.

Головному бухгалтеру державної установи виконання покарань повідомлено про підозру за фактом розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів.

За даними слідства, посадовець шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням корпоративної банківської платіжної картки, яка призначена для забезпечення виплат заробітної плати засудженим, через банкомат у декілька разів знімав грошові кошти.

У такий спосіб підозрюваний розтратив та привласнив майже 200 тис. грн бюджетних коштів, чим спричинив державній установі відповідну матеріальну шкоду", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині бухгалтер міськради виписувала "ліві" премії для чиновників.