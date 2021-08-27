Стерненко оскаржив вирок Одеського апеляційного суду
Активіст Сергій Стерненко, який отримав один рік умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю, подав касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду
Про це повідомив сам Стерненко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Подав касаційну скаргу до Верховного Суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно за один неіснуючий патрон, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 31 травня в Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно.
Також Стерненка виправдали у справі про викрадення людини.
Раніше, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
20 березня, у день народження активіста прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.
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