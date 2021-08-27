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27 серпня 2021, 14:05 679

Стерненко оскаржив вирок Одеського апеляційного суду

27 серпня 2021, 14:05 679
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Фото з відкритих джерел
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Активіст Сергій Стерненко, який отримав один рік умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю, подав касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду

Про це повідомив сам Стерненко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Подав касаційну скаргу до Верховного Суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно за один неіснуючий патрон, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 31 травня в Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно.

Також Стерненка виправдали у справі про викрадення людини.

Раніше, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

20 березня, у день народження активіста прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

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