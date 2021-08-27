Стерненко обжаловал приговор Одесского апелляционного суда

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Активист Сергей Стерненко, который получил один год условно по статье о незаконном обращении с оружием, подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда

Об этом сообщил сам Стерненко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Подал кассационную жалобу в Верховный Суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали три года лишения свободы с заменой на один год условно за один несуществующий патрон, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 мая в Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно.

Также Стерненко оправдали по делу о похищении человека.

Ранее, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

20 марта, в день рождения активиста сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами. Также они из газовой горелки подожгли табличку здания.