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31 травня 2021, 17:15 316

В Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно

31 травня 2021, 17:15 316
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Фото: із відкритих джерел
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Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно

Про це повідомив сам активіст у Telegram, передає RegioNews.

Під час засідання суд зняв обвинувачення з активіста за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича у квітні 2015 року і призначив умовне покарання за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією", - написав він.

Стерненко буде змушений регулярно з'являтись до уповноваженого органу. Це рішення ще може бути оскаржене та скасоване Верховним Судом.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Пізніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

14 травня суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. 31 травня Стерненка виправдали у справі про викрадення людини.

Сергій Стерненко суд рішення Одеса кримінальна справа активісти

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