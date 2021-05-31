В Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно
Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно
Про це повідомив сам активіст у Telegram, передає RegioNews.
Під час засідання суд зняв обвинувачення з активіста за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича у квітні 2015 року і призначив умовне покарання за статтею про незаконне поводження зі зброєю.
По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією", - написав він.
Стерненко буде змушений регулярно з'являтись до уповноваженого органу. Це рішення ще може бути оскаржене та скасоване Верховним Судом.
Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Пізніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
14 травня суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту. 31 травня Стерненка виправдали у справі про викрадення людини.