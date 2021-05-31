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31 травня 2021, 15:02 59

Стерненка виправдали у справі про викрадення людини

31 травня 2021, 15:02 59
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Фото: Вікіпедія
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У понеділок 31 травня, Одеський апеляційний суд виправдав активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення людини

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал STERNENKO.

Йому загрожувало 7 років в'язниці з конфіскацією майна.

"За ст. 187 виправдали. Це ті ж 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Слухаємо далі. Ще питання по 146 і 263 статтях", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка до в'язниці на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд Одеського апеляційного суду. Пізніше Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

14 травня суд відмовив Сергію Стерненку у скасуванні домашнього арешту.

суд Україна Одеса викрадення Сергій Стерненко

 
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