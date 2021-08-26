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26 серпня 2021, 17:48 13

Медведчук подав ще один позов проти України до ЄСПЛ

26 серпня 2021, 17:48 13
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Фото з відкритих джерел
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Лідер партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук подав другий позов проти України до Європейського суду з прав людини

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа Рената Кузьміна.

За його словами, перший позов вже прийнятий до провадження "і може бути розглянутий в пріоритетному порядку найближчим часом

"Цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд та особисту свободу. Схоже, скоро українській владі самій знадобляться хороші адвокати", - написав Кузьмін.

11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозри в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать, на думку СБУ, про провину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака у державній зраді. Також оприлюднені аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України до ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня

суд СБУ ОПЗЖ депутат домашній арешт

 
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