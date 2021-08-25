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25 серпня 2021, 17:43 11

Освітян Івано-Франківська мотивують до вакцинації: обіцяють премії

25 серпня 2021, 17:43 11
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Освітяни Івано-Франківська, які до 31 серпня щепляться хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, отримають премію

Це пообіцяв міський голова Руслан Марцінків у своєму Facebook, передає RegioNews.

Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення. На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині, - написав Марцінків.

Мер Івано-Франківська додав, що вакцинація - єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких та колег і повідомив, що на попередньому виконкомі вже проголосували за преміювання освітян.

А ще готуємо рішення про вакцинацію працівників в структурах виконавчого комітету. Чекаю список з усіх комунальних підприємств, у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо з інших, то треба почати із себе, - додав Руслан Марцінків.

Як повідомлялося, раніше мер Франківська пропонував вакцинувати людей на фестивалі.

Також міністр освіти запевнив, що в Україні примусової вакцинації освітян від COVID-19 не буде.

вакцинація Івано-Франківськ Руслан Марцінків школи учителя

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