Освітян Івано-Франківська мотивують до вакцинації: обіцяють премії

Освітяни Івано-Франківська, які до 31 серпня щепляться хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, отримають премію

Це пообіцяв міський голова Руслан Марцінків у своєму Facebook, передає RegioNews.

Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення. На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині, - написав Марцінків.

Мер Івано-Франківська додав, що вакцинація - єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких та колег і повідомив, що на попередньому виконкомі вже проголосували за преміювання освітян.

А ще готуємо рішення про вакцинацію працівників в структурах виконавчого комітету. Чекаю список з усіх комунальних підприємств, у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо з інших, то треба почати із себе, - додав Руслан Марцінків.

Як повідомлялося, раніше мер Франківська пропонував вакцинувати людей на фестивалі.