Центр громадського здоров'я повідомив, які меддовідки можуть знадобитися учням

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Для відвідування школи учні мають пройти медогляд, але це не обов’язково робити перед самим навчальним роком

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я, передає RegioNews.

Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня, - йдеться в повідомленні.

Також у ЦГЗ додають, що перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи: дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог, дитячий офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями, аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

За результатами цих оглядів видається "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду" (форми № 086-1/о) Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

Також у школі можуть просити надати довідку форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень". У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, котра може знадобитися зокрема медичним працівникам медичних закладів. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина, наприклад, змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.

Якщо дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію — відповідно, дані в карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідку приносити не потрібно.

Наголошуємо: не варто купувати довідку або домовлятися із лікарем, щоб він або вона написали там те, що вам потрібно. Профілактичні огляди — це можливість вчасно виявити порушення у дітей й вчасно розпочати лікування. Ваша відповідальність як батьків полягає у тому, щоб дитина справді пройшла цей огляд, - додають у Центрі громадського здоров’я.

Як повідомлялося, МОЗ заявляє, що нещепленим від COVID-19 дітям не можуть відмовити в прийомі на навчання.

Разом з тим, в Україні можна зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років. Однак, це можливо за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон