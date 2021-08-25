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25 серпня 2021, 16:05 639

Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі, - Ляшко

25 серпня 2021, 16:05 639
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Фото: Олена Петришин
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В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми підготовлені до 1 вересня, і сьогодні, коли країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи... Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання кількості випадків (захворювання на COVID-19 - ред.) і за адаптивним карантином країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період, у яких більше 80% педагогів вакциновано проти COVID-19, - сказав Ляшко.

За його словами, сьогодні у країні велика кількість таких шкіл. Як приклад міністр навів Житомир, де в усіх школах вакциновано понад 80% педагогів.

Але ця ситуація не скрізь однакова по країні, - зауважив він.

Глава МОЗ зазначив, що наразі немає чіткої динаміки, яка би свідчила, що штам "Дельта" більше вражає дітей.

Тому ... ми будемо дозволяти освітній процес і якщо буде 80% вчителів вакциновано. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, українці з COVID-сертифікатами отримають привілеї під час локдауну.

Раніше Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах.

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