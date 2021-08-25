12:59  25 серпня
В Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину
16:53  25 серпня
На Полтавщині у ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
17:52  25 серпня
На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 16:00 8

Міністр фінансів про можливий локдаун: все залежить від свідомості суспільства

25 серпня 2021, 16:00 8
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Введення локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, а підстави для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 відсутні

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" міністра фінансів Сергій Марченко.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони досить серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", – сказав Марченко.

За його словами, медична система в даний час готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувався, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав Сергій Марченко.

У той же час Марченко прямо не відповів на питання чи будуть в бюджеті 2022 гроші на вакцинацію: "ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використовувати. Близько 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer".

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що українці, які мають COVID-сертифікат вакцинації проти коронавірусу, зможуть відвідувати публічні місця у разі впровадження жорсткого карантину

COVID-19 локдаун вакцина вакцинація МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram