Міністр фінансів про можливий локдаун: все залежить від свідомості суспільства

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Введення локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, а підстави для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 відсутні

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" міністра фінансів Сергій Марченко.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони досить серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", – сказав Марченко.

За його словами, медична система в даний час готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувався, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав Сергій Марченко.

У той же час Марченко прямо не відповів на питання чи будуть в бюджеті 2022 гроші на вакцинацію: "ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використовувати. Близько 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer".

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що українці, які мають COVID-сертифікат вакцинації проти коронавірусу, зможуть відвідувати публічні місця у разі впровадження жорсткого карантину