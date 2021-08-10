В Україні примусової вакцинації освітян від COVID-19 не буде-міністр

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В Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу

Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр освіти Сергій Шкарлет

"Ніхто не буде змушувати вакцинуватися. Є медичні показники, наприклад, алергія", - сказав міністр.

У той же час, Шкарлет вважає, що вакцинацію слід всіляко заохочувати

"Можу навести гарний приклад. Я, будучи з робочою поїздкою в Житомирській області, коли заїхав в одну, другу, третю школу, мені дуже цікаво було, коли і Житомирська міськрада, і самі вчителі були натхнені з приводу цих 80%, тому що всі хочуть працювати оффлайн. І самі батьки до цього підштовхують наукових і педагогічних працівників", - сказав він.

Міністр нагадав, що в разі потрапляння регіону в жовту або інші карантинні зони, навчання за партою буде можлива тільки при вакцинації не менше 80% педагогів.

"Якщо немає 80% (вакцинованих педагогів у школі-ред.), освітній процес (у разі потрапляння регіону в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зони - ред.) проходить в дистанційному або змішаному режимі, але проходить в будь – якому випадку", - сказав він.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень.