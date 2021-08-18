Мер Франківська пропонує вакцинувати людей на фестивалі
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував організувати масове вакцинування від коронавірусу під час заходів ЛРЗ-фесту, який проходитиме в місті 22-23 серпня
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Марцінківа.
"Ми готуємося до святкування великого свята – 30 річниці Незалежності України, але пам’ятаємо, що коронавірус не відступив. Тому доручив опрацювати можливість вакцинувати всіх бажаючих на ЛРЗ-фесті", - поінформував Марцінків.
За словами міського голови, Локомотиворемонтний завод, на території якого проходитиме фестиваль, готовий цьому сприяти. Лишилося дочекатися, поки в область надійде достатня кількість вакцини.
Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині освітянам обіцяли премії за COVID-щеплення.
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