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18 серпня 2021, 13:28 156

Мер Франківська пропонує вакцинувати людей на фестивалі

18 серпня 2021, 13:28 156
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Фото з відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував організувати масове вакцинування від коронавірусу під час заходів ЛРЗ-фесту, який проходитиме в місті 22-23 серпня

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Марцінківа.

"Ми готуємося до святкування великого свята – 30 річниці Незалежності України, але пам’ятаємо, що коронавірус не відступив. Тому доручив опрацювати можливість вакцинувати всіх бажаючих на ЛРЗ-фесті", - поінформував Марцінків.

За словами міського голови, Локомотиворемонтний завод, на території якого проходитиме фестиваль, готовий цьому сприяти. Лишилося дочекатися, поки в область надійде достатня кількість вакцини.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині освітянам обіцяли премії за COVID-щеплення.

коронавірус вакцина Івано-Франківськ вакцинація Івано-Франківська область

 
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