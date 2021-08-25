12:59  25 августа
В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
16:53  25 августа
На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок
17:52  25 августа
На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 17:43 12

Педагогов Ивано-Франковска мотивируют к вакцинации: обещают премии

25 августа 2021, 17:43 12
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Педагоги Ивано-Франковска, которые до 31 августа успеют привиться хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, получат премию

Это пообещал городской голова Руслан Марцинкив в своем Facebook, передает RegioNews.

Для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине, - написал Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что вакцинация - единственный способ уберечь себя, своих близких и коллег и сообщил, что на предыдущем исполкоме уже проголосовали за премирование педагогов.

А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список из всех коммунальных предприятий, в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем с других, то надо начать с себя, - добавил Руслан Марцинкив.

Как сообщалось, ранее мэр Франковска предлагал вакцинировать людей на фестивале.

Также министр образования заверил, что в Украине принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет.

вакцинация Ивано-Франковск Руслан Марцинкив школы учителя

Центр общественного здоровья сообщил, какие медсправки могут понадобиться учащимся
25 августа 2021, 17:12
Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, - Ляшко
25 августа 2021, 16:05
Министр финансов о возможном локдауне: все зависит от сознательности общества
25 августа 2021, 16:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua