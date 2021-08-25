Педагогов Ивано-Франковска мотивируют к вакцинации: обещают премии
Педагоги Ивано-Франковска, которые до 31 августа успеют привиться хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, получат премию
Это пообещал городской голова Руслан Марцинкив в своем Facebook, передает RegioNews.
Для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине, - написал Марцинкив.
Мэр Ивано-Франковска добавил, что вакцинация - единственный способ уберечь себя, своих близких и коллег и сообщил, что на предыдущем исполкоме уже проголосовали за премирование педагогов.
А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список из всех коммунальных предприятий, в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем с других, то надо начать с себя, - добавил Руслан Марцинкив.
Как сообщалось, ранее мэр Франковска предлагал вакцинировать людей на фестивале.