Педагогов Ивано-Франковска мотивируют к вакцинации: обещают премии

Педагоги Ивано-Франковска, которые до 31 августа успеют привиться хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, получат премию

Это пообещал городской голова Руслан Марцинкив в своем Facebook, передает RegioNews.

Для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине, - написал Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что вакцинация - единственный способ уберечь себя, своих близких и коллег и сообщил, что на предыдущем исполкоме уже проголосовали за премирование педагогов.

А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список из всех коммунальных предприятий, в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем с других, то надо начать с себя, - добавил Руслан Марцинкив.

Как сообщалось, ранее мэр Франковска предлагал вакцинировать людей на фестивале.