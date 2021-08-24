Зеленський вніс до Ради проєкт закону про День української державності

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд до Верховної Ради проєкт закону, за яким День Української державності має бути вихідним днем

Про це Володимир Зеленський сказав під час урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України, передає RegioNews.

Я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким він має бути вихідним днем, — сказав Зеленський.

Указ про відзначення дня зародження державності України Президент Володимир Зеленський підписав під час старту параду до Дня Незалежності.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський виступив з урочистою промовою, в якій заявив, що "ми будемо повертати своє". Також він вручив нагороди до Дня незалежності.