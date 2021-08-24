10:21  24 августа
В Украине зафиксировано почти семь сотен новых случаев COVID-19 за сутки
13:24  24 августа
Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов
10:07  24 августа
Сутки в ООС: четыре обстрела, один боец погиб
UA | RU
UA | RU
24 августа 2021, 14:16 40

Зеленский внес в Раду проект закона о Дне украинской государственности

24 августа 2021, 14:16 40
Читайте також українською мовою
Фото www.president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение в Верховную Раду проект закона, по которому День Украинской государственности должен быть выходным днем

Об этом Владимир Зеленский сказал во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины, передает RegioNews.

Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем, — сказал Зеленский.

Указ о праздновании дня зарождения государственности Украины Президент Владимир Зеленский подписал во время старта парада ко Дню Независимости.

Как сообщалось, сегодня Зеленский выступил с торжественной речью, в которой заявил, что "мы будем возвращать свое". Также он вручил награды ко Дню Независимости.

президент Владимир Зеленский законопроект указ Верховная Рада

Стало известно, когда может начаться обучение в университете Зеленского
23 августа 2021, 16:53
Зеленский в географическом центре Украины поднял государственный флаг
23 августа 2021, 12:16
На Черкащине на мероприятии с участием Зеленского произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией, есть задержанные
23 августа 2021, 10:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua