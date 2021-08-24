Зеленский внес в Раду проект закона о Дне украинской государственности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение в Верховную Раду проект закона, по которому День Украинской государственности должен быть выходным днем

Об этом Владимир Зеленский сказал во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины, передает RegioNews.

Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем, — сказал Зеленский.

Указ о праздновании дня зарождения государственности Украины Президент Владимир Зеленский подписал во время старта парада ко Дню Независимости.

Как сообщалось, сегодня Зеленский выступил с торжественной речью, в которой заявил, что "мы будем возвращать свое". Также он вручил награды ко Дню Независимости.