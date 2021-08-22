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22 серпня 2021, 16:03 37

На Миколаївщині потяг збив насмерть працівника елеватора

22 серпня 2021, 16:03 37
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Фото h.nikolaev
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У Костянтинівці Миколаївської області вантажний потяг збив працівника елеватора. Чоловік загинув одразу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Миколаївська правда"

Трагедія сталася приблизно о 21:30. Поїзд рухався з боку станції "Трихати" в напрямку станції "Баловне". На перегоні він збив чоловіка у камуфляжній формі, - повідомляє видання.

Жертвою пригоди виявився працівник підприємства "Безпека", який працював приймальником зерна на елеваторі.

Прибула на місце події бригада "швидкої" зафіксувала смерть потерпілого.

Як повідомлялося, 12 серпня в Чернівцях потяг на смерть збив чоловіка.

Раніше, 4 серпня, на Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка.

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