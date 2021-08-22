Зафіксована перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу на Львівщині

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У Львівській області зафіксували першу смерть від "дельта"-штаму коронавірусу

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Дельта"-штам коронавірусу забрав життя жителя Стрийського району, якому було лише 36 років, - написала Іванченко.

За її даними, пацієнта госпіталізували до лікарні у важкому стані відразу до реанімаційного відділення та підключили до апарату ШВЛ.

За його життя медики боролися вісім днів. На жаль, врятувати не вдалося. У пацієнта була супутня патологія - цукровий діабет, тобто він перебував у групі ризику і потребував вакцинації, - написала головний санлікар Львівської області й додала, що пацієнт не був вакцинований.

За даними Іванченко, штам "дельта" підтвердила референс-лабораторія Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Львівської міськради, вранці 22 серпня у Львівській області загалом зафіксували 1391132 випадки захворювання на коронавірус, із них – 3707 летальних.

За минулу добу в області підтверджено 36 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, за добу 21 серпня 2021 року зафіксовано в Україні понад тисячу нових випадків, з них дітей – 45, медпрацівників – 17.