На Николаевщине поезд сбил насмерть работника элеватора
В Константиновке Николаевской области грузовой поезд сбил работника элеватора. Мужчина погиб сразу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Николаевская правда"
Трагедия произошла примерно в 21:30. Поезд двигался со стороны станции "Трихаты" в направлении станции "Баловное". На перегоне он сбил мужчину в камуфляжной форме, - сообщает издание.
Жертвой происшествия оказался работник предприятия "Безопасность", который работал приемщиком зерна на элеваторе.
Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" зафиксировала смерть потерпевшего.
Как сообщалось, 12 августа в Киеве поезд насмерть сбил мужчину.
Ранее, 4 августа, в Одесской области электричка насмерть переехала мужчину.
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