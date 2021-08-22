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22 августа 2021, 16:03 37

На Николаевщине поезд сбил насмерть работника элеватора

22 августа 2021, 16:03 37
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Фото h.nikolaev
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В Константиновке Николаевской области грузовой поезд сбил работника элеватора. Мужчина погиб сразу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Николаевская правда"

Трагедия произошла примерно в 21:30. Поезд двигался со стороны станции "Трихаты" в направлении станции "Баловное". На перегоне он сбил мужчину в камуфляжной форме, - сообщает издание.

Жертвой происшествия оказался работник предприятия "Безопасность", который работал приемщиком зерна на элеваторе.

Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" зафиксировала смерть потерпевшего.

Как сообщалось, 12 августа в Киеве поезд насмерть сбил мужчину.

Ранее, 4 августа, в Одесской области электричка насмерть переехала мужчину.

поезд наезд смерть погибшие Николаевская область

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