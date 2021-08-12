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12 серпня 2021, 17:42 55

У Чернівцях потяг на смерть збив чоловіка

12 серпня 2021, 17:42 55
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Рixabay
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У Чернівцях 12 серпня на станції "Чернівці-Південна" потяг збив на смерть чоловіка, який раптово вибіг на залізничну колію

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби поліції області.

"До поліції надійшло повідомлення диспетчера екстреної медичної допомоги про наїзд потяга на людину. Правоохоронці встановили, в межах станції "Чернівці-Південна", машиніст локомотив допустив наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на залізничну колію", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого.

Нагадаємо, днями на Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка.

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