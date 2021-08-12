У Чернівцях потяг на смерть збив чоловіка
У Чернівцях 12 серпня на станції "Чернівці-Південна" потяг збив на смерть чоловіка, який раптово вибіг на залізничну колію
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби поліції області.
"До поліції надійшло повідомлення диспетчера екстреної медичної допомоги про наїзд потяга на людину. Правоохоронці встановили, в межах станції "Чернівці-Південна", машиніст локомотив допустив наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на залізничну колію", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого.
Нагадаємо, днями на Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка.
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