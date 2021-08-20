Шукали два тижні: у Миколаєві від голоду померла професор медицини

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У Миколаєві знайшли мертвою 85-річну жінку, яку шукали два тижні

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Корабелов.Інфо".

Загиблою виявилась Тамара Ликова – колишня завідувачка терапевтичного відділення лікарні в Корабельному районі міста й професор медицини.

Понад два тижні поліція та рідні шукали її. На жаль, жінка загинула. Лікарку, яка страждала втратою пам'яті, знайшли минулого тижня біля водоканалу у селищі Галицинове.

"Знайшли в лісі дуже виснаженою. Припускають, що вона померла від голоду. Впізнали тільки за одягом. 14 серпня Тамару Юхимівну поховали", - повідомили місцеві жителі.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині у колодязі знайшли мертву дівчину.