Шукали два тижні: у Миколаєві від голоду померла професор медицини
У Миколаєві знайшли мертвою 85-річну жінку, яку шукали два тижні
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Корабелов.Інфо".
Загиблою виявилась Тамара Ликова – колишня завідувачка терапевтичного відділення лікарні в Корабельному районі міста й професор медицини.
Понад два тижні поліція та рідні шукали її. На жаль, жінка загинула. Лікарку, яка страждала втратою пам'яті, знайшли минулого тижня біля водоканалу у селищі Галицинове.
"Знайшли в лісі дуже виснаженою. Припускають, що вона померла від голоду. Впізнали тільки за одягом. 14 серпня Тамару Юхимівну поховали", - повідомили місцеві жителі.
Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині у колодязі знайшли мертву дівчину.
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