На Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка

Фото: Нацполіція

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Зі слів машиніста, він побачив, як чоловік ліг на колії, подав йому звуковий сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити потяг не зміг.

Наразі поліцейські розслідують обставини смерті 28-річного жителя Затоки.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що 27 липня на Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку. Це сталося на залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар.