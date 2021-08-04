На Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка
В Одеській області біля залізничної станції Бугаз електричка переїхала 28-річного чоловіка
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.
Зі слів машиніста, він побачив, як чоловік ліг на колії, подав йому звуковий сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити потяг не зміг.
Наразі поліцейські розслідують обставини смерті 28-річного жителя Затоки.
Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".
Нагадаємо, що 27 липня на Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку. Це сталося на залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар.
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