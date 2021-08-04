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04 серпня 2021, 11:26 327

На Одещині електричка на смерть переїхала чоловіка

04 серпня 2021, 11:26 327
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Фото: Нацполіція
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В Одеській області біля залізничної станції Бугаз електричка переїхала 28-річного чоловіка

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Зі слів машиніста, він побачив, як чоловік ліг на колії, подав йому звуковий сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити потяг не зміг.

Наразі поліцейські розслідують обставини смерті 28-річного жителя Затоки.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що 27 липня на Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку. Це сталося на залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар.

поїзд смерть поліція море Одеська область

 
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