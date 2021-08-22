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22 серпня 2021, 18:14 76

Завтра в Києві обмежать рух транспорту через святкування Дня прапора

22 серпня 2021, 18:14 76
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Фото з відкритих джерел
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У столиці в понеділок, 23 серпня, із 16:00 до 18:00 обмежать рух транспортних засобів на вулиці Лаврській

Про це ідеться в розпорядженні КМДА № 1768 "Про організаційні заходи, пов’язані з відзначенням у місті Києві Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України", передає RegioNews.

Зокрема повідомляється, що 23 серпня із 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).

Також із 06:00 23 серпня до закінчення заходу перекриють рух на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського), вул. Володимирській (від перехрестя вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), Рильському пров. (від перехрестя вул. Стрілецької до вул. Володимирської), вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського пров. (крім громадського транспорту), вул. Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Леонтовича), - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що із 06:00 23 серпня до закінчення заходу обмежать рух від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової), Кріпосний пров., вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи), вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської, вул. Лаврська до вул. Старонаводницької, вул. Старонаводницька, вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл., вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара), вул. Садова.

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота”, який розташований на вул. Володимирській.

У КМДА інформують, що у зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях М. Грушевського і Володимирській 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.

Як повідомлялося, у столиці на День Незалежності зміниться графік роботи громадського транспорту.

Також завтра в Києві відновить роботу фунікулер.

перекриття свято дороги перелік Столиця

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