У святкові дні 23-24 серпня київське метро працюватиме в особливому режимі

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У зв'язку зі святкуванням Дня Державного прапора України та 30-ї річниці незалежності України в Києві в понеділок і вівторок, 23-24 серпня, заплановані зміни в роботі столичного метрополітену

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

23 серпня протягом дня закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота", розташований на вул. Володимирській. 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів здійснюватиметься без зупинки на станції "Майдан Незалежності")", - йдеться в повідомленні.

24 серпня з 8:00 до 13:00 буде закритий вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на алеї Героїв Небесної сотні.

При цьому в ніч на 25 серпня метрополітен працюватиме на дві години довше.

У разі потреби 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після концерту, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту", - наголосили в КМДА.

Як повідомлялося, у центрі Києва знову перекриють рух транспорту: відбудеться друга репетиція параду. В столиці 20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту із 15:30 до 01:15.