12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
13:38  19 серпня
ЄС визнав українські COVID-сертифікати - Шмигаль
18:00  19 серпня
На Донбасі бойовики шість разів стріляли по позиціях ЗСУ, один наш військовий загинув
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 17:52 7

У святкові дні 23-24 серпня київське метро працюватиме в особливому режимі

19 серпня 2021, 17:52 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У зв'язку зі святкуванням Дня Державного прапора України та 30-ї річниці незалежності України в Києві в понеділок і вівторок, 23-24 серпня, заплановані зміни в роботі столичного метрополітену

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

23 серпня протягом дня закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота", розташований на вул. Володимирській. 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів здійснюватиметься без зупинки на станції "Майдан Незалежності")", - йдеться в повідомленні.

24 серпня з 8:00 до 13:00 буде закритий вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на алеї Героїв Небесної сотні.

При цьому в ніч на 25 серпня метрополітен працюватиме на дві години довше.

У разі потреби 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після концерту, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту", - наголосили в КМДА.

Як повідомлялося, у центрі Києва знову перекриють рух транспорту: відбудеться друга репетиція параду. В столиці 20 серпня обмежать руху та змінять маршрути громадського транспорту із 15:30 до 01:15.

Раніше стало відомо, скільки столиця витратила на ремонт ескалаторів на станції "Майдан Незалежності".

метро Київ транспорт День незалежності Столиця

Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
19 серпня 2021, 12:14
В Одесі відбулася репетиція морського параду до річниці Незалежності України
18 серпня 2021, 21:46
Репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту
18 серпня 2021, 17:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram